澳大利亚媒体报道，送餐平台熊猫外卖的47岁华人骑手冯健明（译音，Feng Jianming）上星期五（11月6日）晚在墨尔本市区遇害，51岁凶手罗伯托·乌尔巴诺（Roberto Urbano）被控谋杀罪，星期一（11月9日）出庭。

综合澳大利亚广播公司和澳洲News24报道，冯健明和另一熊猫外卖骑手上星期五发现乌尔巴诺摆弄他们的脚踏车后，与他进行对峙，之后发生肢体冲突。乌尔巴诺因捅死冯健明，以及严重伤害另一名骑手被控。

乌尔巴诺星期一下午通过视频方式现身墨尔本地方法院，但一再干扰庭讯，包括公开裸露自己的下体，以及一再喊叫，法官过后关闭视频画面。

法院得悉乌尔巴诺被诊断患有精神分裂症，但有待拘留所护士评估病情。法院也将传唤多名证人，需通过翻译员协助了解案情。乌尔巴诺将继续还押，直至明年4月再提讯。

澳大利亚媒体7News上周引述冯健明的妻子称，九年前，冯健明为养家从陕西远赴澳洲打拼，此后不曾返乡，本想再多做一两年就回家。

延伸阅读 熊猫外卖一华人骑手在墨尔本遇害 中领馆要求严惩凶手

中国驻墨尔本总领事馆上星期六（11月7日）通报，熊猫外卖一名华人骑手在墨尔本遇害，为此要求执法当局严惩已落网的凶手。

遇害骑手所属公司熊猫外卖同日在“HungryPanda熊猫外卖”小红书账号上，引述据维州警方星期六发布的通报称，上星期五晚约8时10分，两名男子（据信为外卖骑手）发现一名与他们素不相识的男子在墨尔本市区FrederickWay摆弄他们的车辆，上前交涉时三人发生冲突。

警方已在上星期六上午逮捕一名51岁男子，该男子目前仍被羁押，警方表示不再寻找其他涉案人员。