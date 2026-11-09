（北京综合讯）中国汽车出口10月保持稳健增长，但国内销量持续疲弱，车企开拓海外市场的压力进一步加大，海外市场竞争也可能随之加剧。

综合路透社、彭博社等报道，中国乘联分会星期一（11月9日）公布的数据显示，10月广义乘用车出口93万2000辆，同比大增68.2%，延续强劲增长势头。今年首10个月，中国汽车出口同比增长75%。

另一方面，尽管秋季是传统汽车销售旺季，10月中国国内汽车销量同比下滑27.3%至165万3000辆。这一跌幅较9月的28.1%略有收窄，但仍是连续第12个月下降。

分析认为，中国国内汽车市场今年经历超预期下滑后，预计明年将实现温和增长。

乘联分会会长崔东树在简报会上说，中国车企应加快海外本地化布局，将核心技术留在国内的同时，扩大海外生产，并推动中国标准走向全球。

不过，中国国内汽车市场的激烈竞争可能正蔓延至海外。中国最大电动汽车制造商比亚迪10月全球销量增速放缓，第三季度利润增幅也低于市场预期。

中国车企在海外市场遭遇的阻力正日益增大，欧盟、泰国和巴西等地监管机构正通过提高关税或实施配额，限制中国汽车大量涌入。

崔东树预测，随着国际市场采取措施保护本地产业，中国汽车出口增速继今年猛增后，明年可能放缓至10%。