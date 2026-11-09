（北京综合讯）随着A股进入宽幅调整，中国正采取一系列措施稳定股市，官方媒体称，摩根大通、高盛、瑞银等多家投行看好中国资产的配置价值。

据《证券日报》星期一（11月9日）报道，高盛亚洲团队近期发布报告称，看好中国国内人工智能（AI）相关股票，理由是估值已大幅压缩、政策支撑持续加码、外资机构仓位处于历史低位，认为从仓位角度来看，经历近期调整后，布局条件看来更具建设性。

报道引述摩根大通中国股票策略师张晓宁分析，本轮回调后，更多A股AI基础设施细分领域的风险回报比改善：晶圆制造设备和后道设备现已加入存储、服务器、交换机之列，其动态市销率处于历史均值附近，同时增长前景良好。

瑞银中国股票策略研究主管王宗豪则指出，当前A股融资余额已回落至年初水平以下，A股市场估值更具吸引力，但短期盈利上行空间有限，“随着投资者在年底为新一年重建投资组合，市场兴趣可能回归”。

报道指出，关于外资机构的A股持仓，万得数据显示，截至9月30日，共有49家合格境外机构投资者（QFII）位列约1500家上市公司的前10大流通股股东名单，持股市值约2707亿元人民币（518亿新元）。

按机构看，高盛、瑞银、摩根士丹利、摩根大通等外资机构持仓靠前，共同特征是持股的只数多，均在第三季大幅进入A股半导体、硬件、机械等领域。

关于政策的落地与显效，报道引述路博迈基金负责人说，政策边际上已出现积极变化，政策性金融工具、地产贴息、抵押补充贷款降息、新增地方债限额等举措陆续出台，第四季财政发力有望提速。

中国国内消费疲软，叠加市场对AI企业盈利兑现能力的疑虑持续升温，让中国股市成为今年全球表现最差的市场之一。截至目前，反映A股市场整体走势的沪深300指数较6月的高点累计下跌近20%。

中国官方近期采取一系列措施缓解抛售压力，试图稳定股市，包括国有背景投资者入市买股、推出一系列金融支持措施。