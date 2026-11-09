中国大陆央视纪录片《孙中山》星期日（11月8日）晚开播。官方强调纪录片深刻揭示孙中山在巩固和发展最广泛的爱国统一战线，以及推动两岸关系和平发展、统一大业的重大意义。随着北京本周举行纪念大会，孙中山诞辰160周年活动进入高潮。

受访学者指出，孙中山是台海两岸、国共两党、海外华人都能接受的“最大公约数符号”，预计今年纪念大会规格不会低于十年前。

根据央视官网介绍，这部六集纪录片每集50分钟，以孙中山革命生涯为主线，将他的革命经历与近代中国历史进程结合，讲述他“爱国若命”、“毕生救国的光辉一生”。通过真实叙述与历史原件，同时也运用人工智能（AI）技术辅助还原历史场景等，增强叙事的生动性与感染力。

官方介绍称，纪录片阐述孙中山在当下“对于巩固和发展海内外中华儿女大团结，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，推动两岸关系和平发展、推进祖国统一大业的重大现实意义和深远历史意义”。

大陆官方去年宣布将举办纪念孙中山诞辰160周年活动。一个多月来，南京、上海、厦门、广州等地先后举行以纪念孙中山为主题的音乐会和展览等活动。北京预计在星期四（12日），即孙中山诞辰160周年当天举行高规格纪念活动。

2016年11月9日，孙中山诞辰150周年前夕，央视也推出三集历史文献纪录片《孙中山先生》。官方同月11日在北京人民大会堂举行纪念大会，中共总书记习近平发表讲话。除了当时在越南访问的张德江，其他时任中共政治局常委李克强、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽等均出席大会。

淡江大学两岸关系研究中心主任洪耀南向《联合早报》指出，《孙中山》纪录片介绍的关键词是“最广泛的爱国统一战线”，“他是两岸、国共、海外华人都能接受的‘最大公约数符号’，北京要用他来划定‘可以团结的范围’”。

台湾国际战略学会理事长王崑义受访时说，对孙中山意义的定位具有鲜明的两岸政治意涵。“透过孙中山的历史形象，试图重新连接国族认同与两岸共同历史。这也是向台湾社会传递信号：两岸问题不只是政治制度之争，也涉及历史、民族与国家认同。”

对于北京即将召开的孙中山诞辰纪念大会，新加坡国立大学东亚研究所高级研究员祁冬涛和洪耀南均研判，规格不会低于十年前。

洪耀南指出，今年国共高层已恢复往来，两岸在孙中山身上找到了共同政治基础。预计今年大会偏重“团结”与“民族复兴”，“红线会讲，但不会是主旋律”。

祁冬涛认为，今年纪念大会的规格和十年前应该是不相上下。他补充，当前适逢台湾九合一选举，选举团队都尽量避免两岸话题，预计国民党派往北京参加纪念大会的人选会比较低调。

台湾政府的大陆委员会此前宣布，官方不会批准县市首长、中央机关人员等参加在大陆举行的孙中山诞辰纪念大会，并呼吁民众不要参加相关活动，“避免沦为北京统战工具”。