英伟达首席执行官黄仁勋承认婚外情后，由于美英媒体报道他的出轨对象疑似中国间谍，事件也在中国舆论场炸开锅。中国外交部发言人郭嘉昆星期一（11月9日）重申，所谓“中国间谍”论调“纯属捕风捉影、污蔑抹黑”。

这是郭嘉昆两周内第二次在例行记者会上回应事件。《纽约时报》10月29日报道，美国情报部门认定，与黄仁勋关系密切的中国女子黄乐（Alice Huang）曾向北京提供信息，并认为她是中国情报机构招募的人员。郭嘉昆10月30日回应法新社提问时说，有关报道“纯属对华污蔑抹黑”。

黄仁勋星期天（8日）发给公司员工的信中承认对妻子不忠并道歉，但没有透露婚外情对象身份，也没有承认涉及泄密或走私晶片等国安问题。

郭嘉昆星期一在例行记者会上再次回答法新社提问时重申：“所谓‘中国间谍’的论调纯属捕风捉影，污蔑抹黑。”外媒记者追问，这是否意味着中国外交部否认该女子为中国情报机构工作，郭嘉昆逐字重复答案。

中国官媒《环球时报》同天发表题为《黄仁勋出轨，还能扯上中国》的文章，质疑美国媒体仅凭“几张有东方面孔的照片”、英伟达此前推动放宽对华贸易限制的行动及“所谓知情人士”说法，就将事件渲染为“中国女间谍渗透美国晶片（中国称芯片）公司”。

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文章也质疑《纽约时报》选择在美国中期选举前后报道事件，怀疑有人故意放风、推动议程，搅动中美对立，并重提2023年“气球事件”，指美国当时反应过度，一个气球飞过“就让美国舆论、政客如临大敌”。文章获多家中国大陆及香港媒体转发。

中国社媒新浪微博上，多个相关话题一度登上热搜，包括“美媒诬黄仁勋出轨对象是中国间谍”“黄仁勋出轨最受伤的是谁”“黄仁勋41年爱妻人设崩塌”及“黄仁勋出轨对英伟达影响有多大”等。

部分网民批评美媒沿用带有偏见的叙事套路，认为“只要是和中国相关的亚裔商界人士，和美国科技大佬来往，很容易被贴上间谍标签”。也有人质疑黄仁勋和女子为何敢在众目睽睽之下举止亲密，称“公开场合亲吻，还这样大喇喇的。真是间谍的话，应该会很隐蔽吧”。

另有网民转发据称是黄乐的微信截图、多张她与黄仁勋的合照及履历，称黄乐曾任湖南卫视、央视记者，后来进入金融领域，先后在汇丰私人银行、中信证券及上海私募基金工作，2023年起在新加坡人工智能（AI）算力公司超速国际（Megaspeed）任职。相关履历没有获得权威证实。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院附属资深研究员黎良福向《联合早报》分析，目前尚不清楚涉事女子的角色及事件严重程度，她未必是传统意义上的“间谍”，也可能是受情报部门招募、负责接近关键人物并收集信息或施加影响的“代理人”，实际情况有待调查。

黎良福认为，类似事件“不会是最后一起”。随着中美科技竞争加剧，科技企业掌门人及高管可能持续成为情报机构试图接触的对象，企业也可能加强对高管涉外接触的内部监管。不过，他判断事件不会改变中美领导人寻求稳定关系的努力，科技领域竞争与防范措施则将持续升级。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江认为，即使没有黄仁勋事件，美国也可能在中期选举后收紧对华晶片及科技限制，“黄仁勋事件可能给对华鹰派提供借口”。

李明江判断，民主党控制国会两院后，可能推动更严厉出口管制措施并要求行政部门“堵漏洞”。其中一项措施可能是，限制中国科企通过第三国算力中心租用英伟达高端晶片训练AI模型，因为一些东南亚国家的算力中心被指通过租赁方式向中企提供晶片算力。