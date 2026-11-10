中国常驻联合国副代表孙磊说，中方期待国际社会为乌克兰问题和谈创造有利氛围、发挥建设性作用。

据中新社报道，联合国安理会星期一（11月9日）举行乌克兰问题公开会。

孙磊说，乌克兰问题正迎来谈判解决的关键时刻，国际社会呼唤和平、鼓励和谈的呼声愈发强烈。近期，各重要利益攸关方开展了一系列互动接触，释放了一些积极信号。中方支持通向和平的努力，希望有关各方相向而行，维持积极势头，推动危机早日实现政治解决。

他说，不久前，当事方举行新一轮交换战俘，还达成人道主义局部停火，帮助不少平民安全撤离前线，并为其提供了人道援助。近期，当事方就如何政治解决危机发表看法，国际社会做了许多旨在推动劝和促谈的外交努力，俄、乌、美还将举行新一轮三方会谈。有关各方应展现政治意愿，保持接触沟通，逐步积累共识，共同致力于达成一份全面、持久、有约束力的和平协议。

孙磊说，冲突战争没有赢家。各方应从这场危机中汲取教训，秉持安全不可分割原则，重视并妥善解决彼此合理安全关切，特别是冲突的根源问题，构建均衡、有效、可持续的地区安全架构。

孙磊说，中方在乌克兰问题上的主张是一贯的。中方一直同俄罗斯、乌克兰等有关各方保持密切沟通，积极开展穿梭外交，坚持不懈为和谈创造条件，为和平汇聚共识。中方愿同国际社会一道，继续为早日实现停火止战、实现地区长治久安作出不懈努力。