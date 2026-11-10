中共政治局委员、中国国务院副总理、中加经济财金战略对话中方牵头人何立峰在中加经济财金战略对话中说，中国愿同加拿大深化合作，推动中加经济关系稳定发展。

据新华社报道，何立峰当地时间星期一（11月9日）在加拿大温哥华，与对话加方牵头人、加财政部长商鹏飞、国际贸易部长西杜共同主持第二次中加经济财金战略对话。

何立峰表示，在两国领导人战略引领下，中加关系实现转圜，双边交往重回正轨。这次对话是落实双方领导人重要共识的具体举措，中方愿与加方一道努力，本着相互尊重、平等互利、求同存异的原则，深化经贸、金融、投资等领域合作，推动中加经济关系稳定健康发展，助力构建中加新型战略伙伴关系。

对话期间，双方达成一系列互利共赢成果和共识。何立峰、商鹏飞、西杜共同出席了中加商业圆桌会议。

另据中国财政部官网消息，中加在上述对话中就全球经济前景以及两国各自宏观经济形势和政策交换了意见，同意加强在二十国集团（G20）和亚太经合组织（APEC）等多边机制，多边开发银行等国际金融机构框架下的合作，完善全球经济治理。双方重申维护多边主义，支持营造透明、可预期的贸易和投资环境。

延伸阅读 何立峰将赴加拿大主持第二次中加经济财金战略对话

双方同意深化金融服务业市场准入等金融部门合作，并促进资本市场和金融监管机构之间的交流。两国财政部门、金融监管部门和央行分别签署了中加财政合作谅解备忘录、金融监管对话的合作协议和金融工作组工作规程。双方欢迎落实双边本币互换安排。双方欢迎近期中加经贸磋商取得的积极进展。

双方期待在中国举行下一次对话。

在对话期间，中国财政部副部长廖岷与加拿大财政部国际贸易与金融助理副部长帕特里克·海利当地时间星期天（11月8日）在加拿大温哥华共同签署《中华人民共和国财政部与加拿大财政部合作谅解备忘录》。