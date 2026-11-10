英伟达首席执行官黄仁勋与一名疑似中国情报人员有亲密关系的消息曝光后，华盛顿通过立法、进一步收紧中国获取人工智能（AI）晶片渠道的可能性正在上升。

据路透社报道，美国2027财政年度已于今年10月开始。目前，有三项涉及晶片的法案可能被纳入2027年度国防授权法案，分别是《人工智能监督法案》）、《晶片安全法案》及《硬件技术管制多边协调法案》（简称MATCH法案）。

报道称，黄仁勋的私情风波，以及他与美国总统特朗普的密切关系，使外界更加迫切关注中国获取先进晶片可能对美国国家安全构成的威胁。

马萨诸塞州的民主党参议员沃伦（Elizabeth Warren）和印第安纳州的共和党参议员班克斯（Jim Banks）星期一（11月9日）发表联合声明指出：“黄仁勋证实与一名疑似中国情报机构间谍存在关系，使这些国家安全方面的担忧变得更加紧迫。”

在美国司法部去年就晶片走私案件提出起诉之前，黄仁勋及英伟达一直坚称不存在此类走私活动。

一名前国会工作人员对路透社透露，英伟达被认为是《晶片安全法案》和《人工智能监督法案》的最大反对者。这名前工作人员曾在数个月内与英伟达直接接触。

伊利诺伊州的民主党众议员福斯特（Bill Foster）星期一在社交媒体平台X发文说：“国会有工具防止强大的人工智能晶片落入不当人士手中，进而构成国家安全风险。” 他说，他与密歇根州共和党众议员惠曾加（Bill Huizenga）共同提出的《晶片安全法案》，已在众议院委员会获得一致通过。“现在是时候推动这项法案完成最后的立法程序了。”

支持这些法案的华盛顿非营利组织“美国负责任创新组织”发言人麦肯齐（Chris MacKenzie）指出：“这些法案需要跨越的障碍，是争取白宫的支持。”

他说：“随着（黄仁勋私情）事件陆续曝光，如果白宫在限制中国获取晶片的问题上，选择支持英伟达、与国会对抗，将付出高昂的政治代价。”

相关法案中，《人工智能监督法案》将赋予国会对先进晶片出口的监管权力；《晶片安全法案》将要求企业追踪晶片流向，以打击走私活动；《MATCH法案》则旨在推动美国盟友进一步限制向中国出口晶片制造设备。

黄仁勋的婚外情对象被指为中国情报机构工作。中国外交部驳斥相关说法，称所谓中国间谍的论调纯属捕风捉影。