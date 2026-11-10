厦金大桥的厦门段海上主线桥顺利合龙，标志着大桥海上主线桥主体结构建设完成，项目进入通车前的收尾阶段。

据央视新闻报道，随着最后一榀钢箱梁吊装到位，厦金大桥（厦门段）海上主线桥在星期二（11月10日）凌晨顺利合龙。

此次合龙的刘五店航道东侧非通航孔桥是厦金大桥（厦门段）海上主线桥最后一个合龙桥段。桥面、机电、交安等各项配套工程施工也在加紧进行。

厦金大桥以厦门为起点，连接厦门本岛至大嶝岛，经过厦门翔安国际机场，最终目标是连接金门，因此规划分为“厦门段”与“金门段”。

据央视新闻，厦门段全长约19.6公里，包括海上主线桥、支线桥和陆地隧道等工程。主线全长17.34公里，跨海段为双向八车道，设计时速100公里。预计今年底海上主线桥建成通车后，厦门本岛至大嶝岛的通行时间将进一步缩短，实现本岛至翔安国际机场通行效率大幅提升。

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据台湾《联合报》，金门段由大嶝岛通往金门县，但迄今仍未获台湾方面同意。

针对大陆积极推动厦金大桥，台湾陆委会多次表示，金厦大桥是中共总书记习近平于2019年提出的“习五条”中，“深化两岸融合发展”的优先推动事项，旨在配合大陆《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》，将金门拉入福建的共同生活圈。

大陆国台办今年8月则表示，建设厦金大桥是厦金两地民众的共同呼声和迫切心愿。厦金大桥全线通车后，将为两地民众往来带来便利，为金门经济发展、民生改善增添动力，厦金两地将成为更紧密的“同城生活圈”。