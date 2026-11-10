中国八部门联合印发通知，支持实体书店服务全民阅读，参与公共文化服务，同时加强财政扶持引导。

据新华社报道，为贯彻《全民阅读促进条例》，落实2026年政府工作报告任务，中央宣传部、中央社会工作部、教育部、财政部、住房城乡建设部、商务部、文化和旅游部、国家文物局联合印发《中共中央宣传部等关于支持实体书店服务全民阅读的通知》。

通知提出，要提升书店供给质量，实施“千名店长”成长培训计划，增强书店选品能力，建立“书店主讲人”公共数据库，推动新华书店更新门店网点，鼓励民营书店差异化发展，依托书店开展阅读推广志愿服务活动。要培育特色阅读空间，打造一批地标书店、特色书店、主题书店和“小而美”空间，融入城市更新行动，纳入完整社区和城市一刻钟便民生活圈。

通知规定，要支持书店参与公共文化服务，承担基层全民阅读设施运营管理、图书馆馆配服务和阅读活动，推动书店与公共文化机构深度融合，结合实际纳入县级公共图书馆总分馆体系和新型公共文化空间扶持范围。要赋能书香校园建设，鼓励书店建设校外阅读指导课堂和阅读实践基地，参与学校阅读空间建设、主题阅读活动和图书馆图书更新补充，扶持校园书店建设。

通知明确，要加强财政扶持引导，地方财政支持书店平等参与承接公共阅读服务等政府购买服务项目，中央财政体现绩效奖励，各地通过发放惠民购书券、全民阅读消费券等方式带动图书阅读和销售。要助力书店降本增效，鼓励国有企事业单位减免租金等费用，优化书店多元经营证照办理流程，推进线上线下对接融合，推广书店地图导航，持续规范图书网络发行秩序。

通知提出，各地各有关部门要树立和践行正确政绩观，围绕各项工作安排，因地制宜细化措施，建立协同推进工作机制，推动形成社会各界支持书店发展、参与全民阅读的浓厚氛围。