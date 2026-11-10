立陶宛总统吉塔纳斯·瑙塞达（Gitanas Nausėda）确认，驻立陶宛台湾代表处更名事宜，并称立陶宛先要在本周与到访的中国大陆外交官会晤。

据立陶宛国家广播电视台（LRT）星期一（11月9日）报道，瑙塞达说，外交部已向他汇报驻立陶宛台湾代表处的可能更名事宜。

瑙塞达对记者说：“所有事情都经由我协调。我们目前已不处于前任政府执政时期，时任外长（加布里埃柳斯·兰茨贝尔吉斯-Gabrielius Landsbergis）当时仅通过与另一国交换书信即可设立代表处，无需征询其他机构的意见。这样荒唐的事情如今不会在立陶宛发生。”

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立陶宛网媒Delfi星期一报道，立陶宛外交部副部长维德曼塔斯·韦尔比茨卡斯 （Vidmantas Verbickas）和立陶宛高级外交官里查达斯·什莱帕维丘斯（Ričardas Šlepavičius）在9月24日一场会议，向包括台驻立陶宛代表王雪虹在内的三人提交一份非正式文件，要求驻立陶宛台湾代表处在中国大陆国庆日10月1日前更名。

报道称，这么做的目的是为了恢复与北京的正常外交关系。立陶宛外长肯斯图蒂斯·布德里斯（Kęstutis Budrys）称有关报道不实，但拒绝作出进一步说明。

报道引述上述文件，驻立陶宛台湾代表处目前的名称，阻碍立台间经济关系的发展，并为企业制造困难。作为提议更名的交换条件，立陶宛外交部承诺，将派一个副部长级代表团赴台，签署一份关于立台投资前景的协议，并就避免双重课税协定展开谈判。该文件也要求对内容保密。

据立陶宛国家广播电视台报道，立陶宛国会议员伊格纳斯·韦盖莱（Ignas Vėgėlė）上星期五（11月6日）宣布，中国大陆外交人员预计11月11日至12日访问立陶宛，与立国外交部代表及一群寻求让维尔纽斯和北京外交关系正常化的立国国会议员会面。

在被问及是否支持驻立陶宛台湾代表处更名，瑙塞达说：“我们等着看”，并补充立陶宛要先在本周与到访的大陆外交官会晤。

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瑙塞达说，立陶宛目前与北京之间的外交关系“几乎是零”，恢复与大陆的外交关系是现任政府的首要任务。他强调，立陶宛要让维尔纽斯与北京外交关系正常化，同时也与台湾保持良好关系。

立陶宛总理明道加斯·辛克维丘斯（Mindaugas Sinkevičius）星期一说，在与大陆外交官会晤前谈驻立陶宛台湾代表处更名为时过早，但强调与北京的对话将不设任何前提。

另据台湾《联合报》《自由时报》报道，对于有报道指立陶宛外交部要求驻立陶宛台湾代表处更名，台湾外交部政务次长陈明祺星期二（11月10日）受访时说，对于外界传闻没有任何评论，尤其基于假消息的推论，“我们觉得有伤台立互动”。

陈明祺表示，台立基于共享价值深化两地关系，当初的名称也是基于要深化两地关系做出的决定，目前没有更动名称的打算。立陶宛方面也说明他们与中国大陆的互动，不需要以台湾为代价，外交部认为这样的立场是正确的。

立陶宛2021年11月允许台湾在维尔纽斯开设以“台湾”为名的代表处，引发中国大陆强烈不满，双方此后互撤大使，令立中关系陷入低谷。北京之后还对立陶宛实施贸易制裁，直至2023年11月才解除。