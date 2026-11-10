中国大陆解放军近期在台湾周边及西太平洋大规模部署舰艇，却未如以往高调宣布围台军演。受访台湾学者认为，这次行动可能显示解放军正将演训重心从包围台湾，延伸至阻止美日军事力量介入台海冲突。

台湾国安会秘书长吴钊燮上星期二（11月3日）在社交平台X发文指出，解放军海军及中国大陆海警已有超过100艘舰艇在西太平洋活动。

美国智库战争研究所及美国企业研究所上星期五（6日）发布报告，研判中国大陆可能正进行一场未宣布的大规模军演，模拟包围及孤立台湾，部署规模及地理范围超过去年底的“正义使命—2025”围台军演。

报告指出，台湾与关岛之间有四支海上特遣编队，涉及解放军北部、东部及南部三个战区，包括辽宁号航空母舰编队；台湾周边则至少有六艘海警船及数量不明的海军舰艇。辽宁号编队10月下旬经菲律宾巴西兰海峡进入西太平洋；卫星影像显示福建号航母11月2日离开海南三亚基地，但无法确认是否参与同一场演训。

台湾国防部11月3日公布，前24小时侦获49架次大陆军机在台海周边活动，其中31架次进入台湾相关防空识别区。随后，军机活动明显减少，星期一（9日）公布的前24小时仅有一架次大陆军机、七艘军舰及一艘公务船。

北京至今未宣布这波部署属于大型围台军演，相关舰队是否接受统一指挥也未获证实。美国智库认为，北京可能有意将大规模部署塑造成日常活动，让台湾及周边国家逐渐习惯解放军持续存在，削弱对台湾防卫及外部支援的信心。

不过，台湾政治大学东亚研究所名誉教授丁树范接受《联合早报》采访时，对这次行动是否构成围台军演持保留态度。他指出，吴钊燮公布的舰艇大多距离台湾较远，分布于南中国海、西太平洋及台湾东北方，主要目标未必是台湾本身。

丁树范说，解放军过去几年持续演练包围及封锁台湾，相关训练可能已告一段落，下一步或转向阻止外部军事力量介入。

他形容，这有点类似大陆军事术语中的“围点打援”，即围困目标，同时阻击前来支援的部队。“现在（解放军）把重点转向西太平洋，怎么样来阻止美军往这个方向过来。”

不过，他强调，这只是根据舰艇位置作出的初步推测，目前尚无充分证据确认实际演训内容。

台湾国防安全研究院国家安全研究所研究员沈明室接受本报采访时也说，此次部署可能是在模拟台海冲突中阻止美日介入，展示远程反介入及区域拒止能力。

美日10月19日至29日举行“利剑27”联合军演。沈明室认为，解放军部署可能具有回应美日演习的作用，但不是直接进行针对性反制，以免增加擦枪走火的风险。他指出，解放军在台湾东部海域的活动持续向关岛方向延伸，除阻止美日介入，也可能向美国传递关岛军事基地面临威胁的信号。

沈明室提醒，这些舰艇究竟属于一次统一指挥的联合行动，还是各战区分别组织的海空活动，目前仍不清楚。判断行动强度，也不能只看舰艇数量，还应观察海警船与海军舰艇如何编组、部署，是否形成相互支援的态势。

除了军事目的，北京未公开宣布军演，也引发对政治考量的讨论。

沈明室认为，这可能与台湾11月28日举行地方选举有关。北京既想展示威慑能力，又担心高调宣布军演对选举产生不利影响，因此可能选择不公开宣布军演。

不宣布军演也保留行动弹性。他说，“我可以随时否认我这个是演习”，也可以“随时从这个演习转化成为这个军事行动”。这种模糊性未必能避开美日情报监控，但可能压缩相关国家面对突发行动时的反应时间。

丁树范则认为，低调部署也可能与大陆领导人习近平同美国总统特朗普会晤后，中美寻求维持“建设性战略稳定关系”有关。

然而，部署范围扩大，不等于实际作战能力同步提升。两名学者都认为，在解放军持续整肃的背景下，跨战区部署能发挥多少实战效果仍有疑问。

中共二十届中央军委原有七名成员，随着张又侠、刘振立等五人先后落马，目前仅剩军委主席习近平及副主席张升民。张升民10月29日在五中全会上获增选为中央政治局委员，但军委领导班子并未补齐；军委联合参谋部原参谋长刘振立落马后，相关工作据报由中将祝传生代理。

中共二十届中央军委原有七名成员，随着张又侠、刘振立等五人先后落马，目前仅剩军委主席习近平及副主席张升民。张升民10月29日在五中全会上获增选为中央政治局委员，但军委领导班子并未补齐。图为张升民（前）11月3日在北京与俄罗斯国防部长举行会谈。（法新社）

丁树范认为，高层人事空缺可能影响联合作战指挥。他尤其关注高级将领遭整肃后，负责实际演训的校级军官受到多大牵连，而外界目前无从掌握。

他说，新战术和作战准则即使通过兵棋推演，也须由中基层军官组织实地训练，验证实际效果。如果规划、协调及执行人员都受到整肃，可能妨碍作战能力提升。

丁树范强调，军舰能远航不代表具备复杂的跨战区协同能力。解决后勤问题后，远航并非特别困难，关键在于舰队抵达相关海域后进行哪些战术训练，以及能否有效协调指挥。

他进一步指出，跨战区调动舰艇本身并非新事物，真正难以从公开信息判断的是，解放军能否在广大海域提升联合行动的复杂程度。他也不排除军中人事调整影响训练，但强调缺乏直接证据。

他研判，如果明年中共二十一大召开时仍缺乏足够资深将领升任上将，中央军委规模可能缩小，影响指挥体系运作，但具体影响难以判断。

沈明室也认为，军方人事整肃、经济状况及中共二十一大前的权力部署，都可能限制北京短期内发动大规模军事行动的意愿。现阶段北京更可能借助大规模部署展示封锁台湾及阻止外援的能力，同时避免直接升高冲突。