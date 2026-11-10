中国发改委官员表示，幼儿园、小学、初中学龄人口已经达峰，高中和高等教育学龄人口还在持续增长，需要优化义务教育资源配置。

中国国家发展改革委社会发展司副司长黄玮茹星期二（11月10日）在新闻发布会上表示，从中国全国层面看，目前幼儿园、小学、初中学龄人口已经达峰，高中和高等教育学龄人口还在持续增长，对资源配置提出了新的要求。

黄玮茹说，要适应学龄人口总量下行趋势，优化学前和义务教育资源配置；适应学龄人口结构变化，多渠道增加普通高中和高等教育学位供给；适应学龄人口区域分化，更好保障城乡各类群体平等接受教育的权利。

在同一场发布会上，黄玮茹也提到，在“十五五”时期，中国高中和高等教育学位供需矛盾凸显。下一步，将继续支持普通高中教学楼、宿舍、食堂、操场等设施建设，改善孩子们的上学条件，增加学位供给能力，因为学位不足而上不了普高的焦虑有望得到进一步缓解。

此外，政府还将支持有条件的地方新建若干所新型研究型大学，建设一批办学特色鲜明的高水平职业本科学校，多渠道扩大优质高等教育资源供给，给孩子们更多选择。