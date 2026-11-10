日本山梨县富士河口湖町的一家酒店上月发生一起命案，一名台湾女游客卧毙客房内，一名台湾女子当场被日本警方逮捕，如今被日本检方起诉。

综合日本共同社和日本山梨放送（YBS）等媒体报道，根据起诉书，27岁台湾籍女被告杨闵涵10月19日上午约8时40分在山梨县富士河口湖町浅川的酒店内无正当理由持有一把约12公分的刀具。日本甲府地方检察厅星期一（11月9日）以违反《枪刀法》罪名起诉杨闵涵。

据办案相关人士透露，死者是38岁台籍井姓女子，当天她被发现陈尸客房内床上，颈部被利刃刺中身亡，杨闵涵持有的菜刀上则沾有血迹。

杨闵涵对警方供称：“我和井姓女子在房间里喝酒，回过神来时，菜刀已经插在她身上了。”

日本警方上月以违反《枪刀法》嫌疑将杨闵涵逮捕。杨闵涵和死者参加同一个旅行团，并承认持有刀械指控。

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日本警方当时以非法持有刀械罪名逮捕杨闵涵，还未以杀人等罪名侦办。警方认为她可能知道死者的死亡经过，正进一步厘清两人的关系，以及案发前后的行踪。

如今，日本警方表示，将持续调查杨闵涵是否涉及井姓女子命案，并考量与台湾相关单位交换信息。

另据台湾公视新闻网报道，台南地检署追查上述命案发现，全案可能涉及诈保谋杀，并锁定死者的李姓丈夫。台南检方发现他疑似利用假结婚设局，鼓吹妻子到日本旅游，并投保高额保险，涉嫌跨海害命。

专案小组在10月24日晚间在机场将返台的李姓男子拘提到案，向法院声押获淮，而他则否认犯案。这起案件，共犯在日本犯罪，目前台日并无签引渡条约，接下来双方是否合作办案，也成为焦点。