机构预测，随着租金持续上涨及人民币走强，带动中国大陆买家入市，香港住宅价格明年预计将再上涨5%。

香港差饷物业估价署的数据显示，2026年首九个月，香港二手住宅价格上涨7%，租金指数则上升约6%。彭博行业研究预计，明年房价将在今年涨势的基础上进一步攀升。

香港于2024年2月撤销住宅物业交易印花税后，在中国大陆买家的推动下，今年住宅销售出现反弹。

据彭博社星期二（11月10日）报道，彭博行研报告指出，尽管北京加大力度限制资本外流，但受人民币升值及真实自住需求支撑，预计中国大陆买家的购房需求将在2027年保持稳健。

报告指出，由于市场担忧中国大陆收紧资本外流限制，以及潜在的加息风险，买家需求在7月有所回落，但目前已显现初步复苏迹象。

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人民币走强也提升了中国大陆居民在境外的购买力。本月，人民币兑港元汇率升至1人民币兑1.18港元（0.19新元），创三年来新高。彭博行业研究预测，明年人民币兑港元汇率可能升至1.2。

根据中原地产的数据，今年上半年，香港住宅租金较前六个月上涨近4%。中原地产今年7月预计，随着中国大陆专业人士及学生持续涌入，加上外籍人士的租赁需求回升，香港住宅租金有望录得2016年夏季以来最强劲的涨幅。

中原地产今年7月预计，随着中国大陆专业人士及学生持续涌入，加上外籍人士的租赁需求回升，香港住宅租金有望录得2016年夏季以来最强劲的涨幅。

彭博行研指出，市场情绪改善，促使新鸿基地产及恒基兆业地产等大型发展商更积极推售新住宅项目。今年10月，香港新建住宅销量环比大增21%。