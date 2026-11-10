台湾国防部报告显示，台湾战术型近程无人机交货将顺延至明年1月，若逾期交付每日将罚款127万8000元（新台币，下同，4万9746新元）。

据台湾中时新闻网星期二（11月10日）报道，台湾国防部解冻报告说明，陆军采购战术型近程无人飞行载具（二阶段）案在2024至2026年度共编列12亿8015万元新台币，规划筹获201架无人机、分五批次交货。

国民党立委员马文君评估该案解缴进度恐无法如期完成，因而提案冻结2亿元新台币预算，要求国防部提出书面报告并经同意后始得动支。

国防部在报告中解释，上述采购本案2024年8月14日决标后，军方指导在原规格的2.4G及5.8G跳频外，额外增加战备频段以提升战场抗干扰性能。

国防部称，由于厂商须重新研改产品频率，依约核给额外工期96天，经推算后，最后一批的交货期限已依法调整至明年1月20日。截至目前，前三批次共116架无人机已顺利交货并拨交部队使用，剩余85架则按计划在2026年至2027年间陆续交付。

报告指出，为争取全案在今年底前结案，军方曾在今年6月底召开专案会议要求得标厂商神通资讯科技评估提前交货，但厂商7月7日正式函复无法在今年底前完成第五批交货。

台军方强调，已明确告知厂商，若超过明年1月20日的最终交货期限，将依合约每逾期一日计罚127万8000元新台币。

由台湾中科院研制的战术型近程无人飞行载具，已成为联合兵种旅重要的战术侦搜装备。这款无人机属旋翼机型，总重25公斤、作战半径可达30公里，飞行高度可达约1500公尺，滞空时间达60分钟，最快时速约64公里，并可搭载可见光及热显像镜头，具备全天候侦察能力。