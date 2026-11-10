台湾在野的国民党党主席郑丽文在孙中山诞辰座谈会上表示，台湾尽管被称为“全世界最危险的地方”，但绝不是坐以待毙，任由别人强权决定命运的筹码或棋子。

郑丽文星期二（11月10日）上午与国民党副主席季麟连、张荣恭、萧旭岑及多位党务主管，共同出席“善治与和平 总理孙中山先生诞辰纪念座谈会”。

据国民党发布的文告，郑丽文在座谈会上说，当前国际环境诡谲多变，冷战结束之后，热战不断，“全世界把台海当作是最危险的地方，很担心台海也会发生军事冲突”。

郑丽文说，自己“从来不相信零和游戏”，“人类终究有一天要学会如何共同相处，不再兵刃相向”。

她说希望国民党作为孙中山思想的继承的政党，也希望身在台湾，在所谓全世界最危险地方的当事人，“我们应该用更积极主动的态度重新改写历史叙事，重新调整我们的位置”。

郑丽文说，“我们绝对不是坐以待毙，任由别人强权决定命运的筹码或棋子。相反的，正是因为我们的地位，我们更有发言权，我们更有说服力，我们更有使命感，我们更可以让东西方都能够听得进去台湾想要告诉大家什么”。

郑丽文提到，民进党台北市长候选人沈伯洋此前也引述了《礼运大同篇》，因为它可以跨越历史长河、跨越种族国籍的藩篱，是人类共同追求最深的愿望跟理想。

她说，今天科技发达，“或许已经允许这一代的人们可以追寻世界大同和平的理想”。

她说，台湾想带给全世界的讯息，高科技不应该是用来作为人类自相残杀、互相毁灭，或者是让AI取代人类，甚至于消灭人类。高科技的定位，是“要避免战争，创造更大的红利，让每个人都能分享”。