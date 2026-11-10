彭博社星期二（11月10日）引述向北京监管机构提交的文件显示，中国人工智能（AI）企业月之暗面今年夏天在中国租用英伟达顶级AI晶片。此举凸显尽管面临美国出口限制，这家中国AI领军企业仍高度依赖美国硬件。

上述文件显示，月之暗面今年8月签署合约，租用32台超微电脑（Super Micro Computer Inc.）服务器。这批服务器搭载目前市场上性能最强大的AI加速器——英伟达B300图形处理器（GPU）。

文件显示，上述服务器位处中国、价值4亿3200万元人民币（8273万新元），可能因此违反了美国条例，在未获得出口许可证的情况下向海外销售先进半导体设备。

彭博社未能确认相关出口是否获得许可证。月之暗面质疑文件的准确性。

彭博社查阅的原始文件，包含服务器拥有者凌美芯（北京）科技有限责任公司（ Lingmeixin (Beijing) Technology Co）和采购出资方北京中关村银行（Beijing Zhongguancun Bank）8月4日签署的两份贷款协议。

根据条例，中国企业需向中国人民银行信贷单位管理的数据库提交贷款协议资料。北京中关村银行在签约后两天（8月6日）提交相关文件。

不过，在彭博社11月3日向月之暗面、凌美芯和北京中关村银行寻求置评后，数据库内的相关文件不再提及月之暗面。

月之暗面发言人在给彭博社的电邮声明中说：“我们目前与凌美芯没有任何商业关系。我们从未参与，也不曾授权相关贷款或担保安排，对这一切一无所知。”