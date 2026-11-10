日本陆上自卫队前成员村田晃大今年3月持刀闯入中国驻日本大使馆一案，星期二（11月10日）在东京地方法院继续审理。日本检方要求判处他一年六个月拘禁刑。

综合日本共同社和东京新闻报道，案件目前已审理结束，法院定于12月24日宣判。辩方在庭上请求判处罚款。

现年24岁的村田晃大曾隶属宫崎县陆上自卫队虾野驻屯地，事发时军衔为三等陆尉。他因涉嫌非法闯入建筑物、违反《枪刀法》及威胁大使馆工作人员等罪名被起诉。

根据起诉书，村田今年3月24日携带一把刀刃长约18公分的菜刀，翻墙闯入位于东京港区的中国大使馆，并向使馆人员声称“爱国者将代替日本的神来诛杀你们”等，随后被制服。

村田10月1日首次出庭时，承认非法闯入建筑物和违反《枪刀法》两项罪名，但辩方否认威胁罪成立，主张他没有伤害他人的意图。

村田在首次庭审中供称，他认为中国政府的外交方针过于强硬，应该得到纠正，并称自己曾梦见神明要求他与中方谈判，因此萌生闯馆念头。

日本陆上自卫队今年8月已对村田作出惩戒免职处分。

中国驻日本大使馆此前就事件向日方提出严正交涉和强烈抗议。使馆在10月首次庭审后再次敦促日方严惩涉案人员、彻查整改，并作出负责任的交代。