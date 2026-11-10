中国四川省泸州市“花坛藏尸案”一审判决星期二（11月10日）出炉，女被告判死刑，男被告判死缓。

据新华社客户端报道，四川省泸州市中级法院星期二对泸州“花坛藏尸案”进行一审公开宣判，陈姓女被告犯故意杀人罪、伪造身份证件罪、使用虚假身份证件罪、偷越国（边）境罪，数罪并罚，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处罚金2万7000元（人民币，下同，5170新元）；杨姓男被告犯故意杀人罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身；驳回附带民事诉讼黄姓原告的诉讼请求。

法院审理查明，陈姓女被告1996年向吴姓女被害人借款4万元人民币，约定次年农历新年前归还。1997年初，陈姓女被告为逃避债务，向杨姓丈夫提议将吴女杀害，杨姓男被告表示同意。

1997年2月1日，陈姓女被告假意还钱将吴女约至仓库，示意杨姓男被告伺机行凶。杨姓男被告遂趁吴女清点款项之机以双手扼颈方式致她死亡。当晚，两名被告将吴女的尸体转移至楼顶并掩埋于花坛中。

2004年5月、2011年3月、2025年1月，陈姓女被告提供虚假证明材料，办理了户籍和居民身份证件。2008年至2025年，陈姓女被告使用虚假身份证件，办理护照、港澳台通行证等，多次用于民航订票乘机、铁路订票乘车、住宿、通信、购房等，并多次偷越国（边）境。

案发后，两名被告家属赔偿了附带民事诉讼原告人12万元。

法院认为，陈姓女被告、杨姓男被告的行为构成故意杀人罪；陈姓女被告的行为还构成伪造身份证件罪、使用虚假身份证件罪和偷越国（边）境罪，对她应予数罪并罚。

在共同犯罪中，陈姓女被告为逃避债务而提出杀人犯意、假意以还钱为由将被害人诱骗至预谋作案地点，为杨姓男被告行凶创造重要条件，对推动全案发生和进展作用关键；杨姓男被告作为杀人行为的直接实施者，作用积极，对两名被告不区分主从犯，但陈姓女被告在整个犯罪过程中处于相对主导地位，作用大于杨姓男被告。

陈姓女被告归案后对主要罪行未如实供认，动机极其卑劣，性质极其恶劣，后果极其严重，虽有赔偿情节，不足以对她从轻处罚，依法应予严惩。鉴于杨姓男被告有坦白、认罪悔罪态度好等情节，对他判处死刑，可不立即执行。

两名被告杀害被害人给附带民事诉讼原告人造成的丧葬费、交通费、住宿费、误工费等费用，依法应予赔偿，鉴于两名被告的家属已代为足额赔付，对附带民事诉讼黄姓原告人的诉讼请求，不再支持。

法院根据两名被告的犯罪事实、性质、情节和社会危害性以及刑事附带民事诉讼相关规定，依法作出上述判决。

据澎湃新闻此前报道，陈姓女被告在法庭上承认伙同前夫杨姓男被告杀害吴女的犯罪事实，但对一些证据和细节拒不承认。杨姓男被告则明确表态认罪认罚，判决之后不上诉。

1997年2月1日，陈姓女被告先以还钱为由，将同样从事服装生意的吴姓女老板骗至仓库，杨姓男被告趁吴女数钱时，出手将她掐死。随后，两人将尸体装入编织袋，待天黑无人后，合力将吴女的尸体搬至楼顶，埋入花坛中。

2025年6月7日，泸州公交商城漏水翻修时，维修工人敲开了楼顶天台花坛，发现了吴女的白骨。经公安部门鉴定，这正是泸州公交商场28年前失踪的服装店吴姓女老板的骸骨。凶手是当年同样在该商场开服装店的陈姓和杨姓商户。