中国动力电池巨头宁德时代计划今年底前，在全国建成超过3000座乘用车换电站，以推动钠离子电池在电动车领域的普及，降低消费者对续航里程的顾虑。

综合彭博社和观点网报道，宁德时代董事长曾毓群星期二（11月10日）在上海举行的一场活动上说，钠离子电池（Sodium-ion battery）的续航能力足以满足日常城市通勤需求，而不断扩大的换电网络，有助于缓解车主周末长途出行时的续航焦虑。

钠离子电池被视为传统锂离子电池（Lithium-ion battery）的替代方案，具有成本较低、安全性较高，以及低温性能较佳等优势，但能量密度相对较低，限制了电动车的续航里程。

宁德时代近年来积极拓展换电业务，让车主无需等待充电，只须在换电站花费数分钟，即可将耗尽电量的电池更换为充满电的电池。

曾毓群说，宁德时代目前已在中国约200座城市设有换电站，并计划进一步扩大网络，尤其是在高速公路沿线和城市地区增设站点。

他说：“我们正在自行建设换电站，并向消费者出租电池。”这一模式可降低消费者购车时承担的电池成本，也无须担心电池老化或故障问题。

宁德时代此前预计，今年将有1万至2万辆电动车采用公司的钠离子电池。公司也将发展钠离子电池视为应对锂价大幅波动的风险管理策略。

对于外界担忧宁德时代规模过于庞大，曾毓群回应称，这“并不令人担忧”。他指出，客户需要更多、更便宜的电池，公司正努力降低电池价格，让更多消费者能够负担。

曾毓群也说，宁德时代将继续服务高端市场，同时预计其他细分市场会出现更多电池供应商。