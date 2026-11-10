随着波斯湾原油运输量回升，中国10月原油进口量升至七个月来的最高水平。

中国海关星期二（11月10日）公布数据显示，原油进口量接近4200万吨，其中自伊拉克的原油进口增幅居前。不过，由于伊朗战争持续限制供应，进口量同比仍下降13%。

彭博社指出，美国中期选举后油价大跌，可能吸引更多买家重返市场。投资者预期民主党掌控国会后有望推动结束美伊战争。

成品油出口方面，中国10月份同比增长15%，超过500万吨，但环比有所下降。炼油企业继续利用全球炼油利润率较高的机会增加出口，不过中国国内柴油库存偏低正日益成为制约因素。

天然气进口方面，中国10月份同比增长2.4%，至约1000万吨，因买家在冬季取暖需求高峰到来前补充库存。增量看来同时来自液化天然气和俄罗斯管道气。

不过，随着中国国内天然气价格走弱，削弱了买家采购价格较高海运天然气的意愿。

煤炭进口方面，中国10月份同比下降5.5%，自5月以来首次降至4000万吨以下，因为主要供应国印度尼西亚实施产量控制。