中共山西省委召开会议，要求立即设立调查组，彻查太原火灾事故原因，依法严肃处理。

据《山西日报》报道，山西省委星期一（11月9日）召开专题会议，听取太原市迎泽区柳巷街道一建筑火灾事故人员搜救、伤员救治、善后工作等情况汇报，研究部署事故处置和全省火灾隐患排查整治工作。中共山西省委书记唐登杰主持并讲话。

会议指出，这次火灾事故教训深刻、代价惨痛。要全力以赴救治伤员，调集优质医疗资源，“一人一策”完善诊疗方案，最大程度减少人员伤亡，认真细致做好遇难者家属安抚善后工作。省政府要立即成立事故调查组，省安委办牵头，统筹各方面专业力量，彻查事故原因，依法依规严肃处理。

会议强调，要深刻汲取事故教训，坚持以案促改促治，聚焦高层建筑、多业态混合经营建筑和人员密集场所等重点部位，持续深化重大火灾风险隐患排查整治行动，扎实推进重点领域“一件事”全链条整治。

会议提及，要强化消防安全管理，严格落实业主、经营主体、消防部门等责任，加强消防安全知识普及宣传，完善城乡消防安全治理体系，不断提升消防隐患排查和火灾处置能力，坚决筑牢消防安全防线。

会议提到，要更好统筹发展和安全，纵深推进煤矿安全风险隐患专项整治，统筹抓好非煤矿山（尾矿库）、危险化学品、燃气、道路交通、民爆物品、建筑施工、冶金工贸、特种设备、烟花爆竹、文化旅游等重点行业领域风险隐患排查整治，扎实做好冬季森林草原防灭火和防灾减灾救灾工作，坚决防范遏制各类重特大事故发生。

中国山西省太原市一栋40层建筑星期天（11月8日）下午发生火灾，已致至少14人遇难，25人受伤在医院接受救治，其中危重伤九人，重伤四人，轻伤12人。

失火的是太原市迎泽区柳巷街道豪生国际公寓。迎泽官方通报，目前已对事发建筑的产权单位管理人员、物业公司负责人采取控制措施，事故原因正在调查中。