美国晶片巨头英伟达首席执行官黄仁勋承认婚外情后，美英媒体报道他的出轨对象疑似中国间谍，事件在中国舆论场掀起波澜。中国外交部发言人郭嘉昆星期二（11月10日）重申，中国间谍论调纯属捕风捉影、污蔑抹黑，是他两周内第三度回应黄仁勋事件 。

《纽约时报》10月29日报道，美国情报部门认定，与黄仁勋关系密切的中国女子黄乐（Alice Huang）曾向北京提供信息，并认为她是中国情报机构招募的人员。郭嘉昆10月30日回应法新社提问时说，有关报道“纯属对华污蔑抹黑”。

之后，黄仁勋星期天（11月8日）发给公司员工的信中承认对妻子不忠并道歉，但没有透露婚外情对象身份，也没有承认涉及泄密或走私晶片等国安问题。

郭嘉昆星期一在例行记者会上再次回答法新社提问时重申：“所谓‘中国间谍’的论调纯属捕风捉影，污蔑抹黑。”外媒记者追问，这是否意味着中国外交部否认该女子为中国情报机构工作，郭嘉昆则逐字重复答案。

在星期二的例行记者会上，彭博社提问，中国外交部能否确认‌Alice Huang（黄乐）是否为中国公民，以及她目前身在何处？

郭嘉昆会上重申：“我们此前已经就此作出回应，所谓中国间谍的论调纯属是捕风捉影，污蔑抹黑。”