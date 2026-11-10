中国军事评论员指出，空军攻击-11型无人机高隐身、察打一体，可确保有效覆盖第一岛链目标。

据央视新闻报道，中国空军攻击-11型无人机凭借独特的飞翼外形备受关注，军事评论员张学峰分析了它的特点。

张学峰说，攻击-11高隐身察打一体无人机的特点可以用九个字来概括——飞得远、打得准、突防强。

首先它的飞行距离比较远，作战半径比较大，因为采用了飞翼布局这种独特的气动布局方式，亚声速飞行效率、巡航效率非常高，再加上采用比较先进的涡扇发动机，飞行速度比较快，可以确保有效覆盖第一岛链的目标。

其次，它的打击精度非常高，可以装备多枚滑翔制导炸弹，包括其他类型的对地精确打击的弹药，打击精度在米级，可以有效打击点状目标。

第三个特点是突防强，因为它采用的飞翼系统布局方式，全向隐身效果非常好，隐身能力甚至要比一些现役的隐身战斗机要更强，非常适合打击对方严密设防的目标。

张学峰分析，未来，它主要针对对方地面目标进行打击，比如对方保护非常严密的目标指挥所、高价值目标，特别是在作战初期，可以有效打击对方的防空体系。