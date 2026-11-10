评级机构惠誉下调中国珠海龙头国企华发集团的发行人违约评级，并将华发获得政府支持的可能性调低。

经营房地产、保障房和城市基础建设的国企珠海华发近期爆发了非标信托产品逾期兑付等流动性危机。惠誉（Fitch）已经在10月底将华发集团“BBB”长期发行人违约评级列入负面观察名单。

本周一（11月9日），惠誉同时将华发获评级的高级无抵押债券评级从“BBB”下调至“BB+”，并将其获评级的高级无抵押永续债券评级从“BBB-”下调至“BB”。所有评级仍被列入负面评级观察名单。

此次下调两个评级级距，反映惠誉同时调低了对珠海市政府支持华发的能力，以及政府提供支持可能性的评估。

有关支持计划可能对珠海市政府的财政灵活性构成额外压力，或导致其债务负担高于惠誉此前的预期。

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惠誉将华发的政府支持评分从35分的“极其有可能”下调至30分的“极有可能”，反映其对政府决策及控制程度的评估有所下降。

惠誉也将华发的独立信用状况评级从“b”下调至“ccc+”，反映其财务表现恶化、利息偿付保障能力减弱、债务陆续临近到期，以及再融资风险上升。

该机构也认为，华发若陷入财务困境，其风险可能蔓延至珠海其他政府相关企业，这为政府提供支持构成强烈的激励。“华发一旦违约，将导致政府及其他国有企业的融资成本大幅上升，并损害珠海市政府的声誉和信用状况。”

彭博社11月6日援引知情人士消息报道，为了缓解流动性危机，华发向部分债权人表示，正在将旗下一家万豪品牌酒店出售给珠海格力集团。双方此前洽谈的估值约为20亿元（人民币，下同，3.83亿新元），华发方面已经收到预付款。

华发集团是珠海市多个大型项目开发商，曾深度参与横琴粤澳深度合作区（原横琴新区）的开发与建设，是横琴重要的城市综合运营商、金融产业及地标项目推动者。

截至2026年三季度末，华发集团总资产约7440亿元，有息债务超4000亿元，其中一年内到期的短期债务高达1540亿元左右，面临较大的短期偿债与再融资压力。

针对珠海华发集团面临的阶段性挑战，华发董事长郭瑾表示，将加速去化、盘活资产稳经营；珠海市国资委则表示，已采取强力纾困举措，全力支持华发应对挑战。

据南方财经，珠海市通过整合重组资源、市场化运作等方式，已落地支持资金超400亿元，后续还将统筹各类资源近700亿元，全力支持企业应对阶段性挑战，推动业务转型升级。