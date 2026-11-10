日本首相高市早苗下周预计出访四天，期间将到中国深圳参加亚太经合组织（APEC）首脑会议，如若成行将是她上任一年来首次赴华。

据日本共同社报道，日本众院议院运营委员会在星期二（11月10日）批准了高市早苗星期一至星期四（16日至19日）的外访日程。

高市此行将分别出席在菲律宾举行的亚细安首脑会议，以及在中国举行的亚太经合组织（APEC）首脑会议。

菲律宾将于星期天至下星期三（11月15日至18日）主办亚细安峰会及系列相关会议。目前已确认出席的国际领袖包括美国总统特朗普、巴西总统卢拉和加拿大总理卡尼。

亚太经济合作组织会议则定于下星期三至星期四（11月18日至19日）在中国深圳举行，时逢高市早苗发表“台湾有事论”导致中日关系跌入谷底满一周年。高市届时能否与中国国家主席习近平场边会晤，目前已成为峰会的主要看点之一。

面对中国多次表达强烈不满，不断升高对日经济施压，包括在旅游、海产品、关键矿产等多个领域实施限制，高市早苗始终拒绝收回去年11月7日在日本国会发表的涉台答辩，中日官方层面今年的外交接触也因此几乎陷入停滞。

高市早苗今年6月初在记者会上表示，日本对与中国对话仍保持开放态度，还称相关对话正在各个层面展开。高市10月1日在日本电视台节目中，也未排除在11月峰会上与习近平对话的可能性。她当时说：“不便作出预断，但将切实保持沟通，从国家利益的角度冷静、妥善应对。”

彭博社星期一（11月9日）报道，日本正设法确保高市早苗在峰会上与习近平见面时，不会遭到冷落。高市出席在深圳举行的亚太经合组织会议时，日本官员预计身为东道主的习近平至少会按照惯例与她握手。

报道引述知情人士透露，日本官员已向北京寻求保证，希望习近平给予高市早苗与其他国家领导人同等的礼遇。这些人士补充说，如果11月18日至19日的会议出现任何不寻常的安排，东京将提出抗议。

中国上一次在2014年主办APEC会议时，两国关系同样紧张，习近平仍与时任日本首相安倍晋三握了手。但与今天不同的是，当时双方早在数月前便开始为关系缓和进行铺垫。