新加坡与中国江苏省星期二（11月10日）在苏州举行第20届新加坡—江苏合作理事会会议，两地政府机构、企业和高校等签署23项合作备忘录。中新苏州医学中心在会上揭牌，新加坡具身智能应用卓越中心也将落户中新苏州工业园区。

会议由我国总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮与江苏省长刘小涛共同主持。此次签署的合作备忘录涵盖创新、人工智能（AI）应用、生物医药与医疗保健、人才培养等领域。

担任新苏合作理事会新方联合主席的英兰妮星期二在会上致辞时说，20年来，理事会一直是深化新加坡与江苏合作的重要平台。尽管全球环境日益复杂，两地的伙伴关系依然稳固、富有韧性，双方合作不断取得实实在在的成果。

新加坡与江苏的经贸联系持续加深，今年上半年，两地贸易额同比增长25%。截至今年6月底，新加坡在江苏累计投资项目超过4500个。英兰妮说，新加坡企业始终积极在江苏拓展业务、深化布局，两地合作的范围和深度也在扩大。

英兰妮指出，新加坡在科研和技术商业化等方面具备能力，江苏则拥有先进制造和供应链等领域的优势，可为新技术提供大规模应用场景。两地可发挥互补优势，针对特定行业需求共同研发技术。

产业应用方面，新加坡机器人学会将与中新苏州工业园区开发集团合作，在园区设立新加坡具身智能应用卓越中心。中心将培养机器人和AI人才，推动机器人技术在实际工业场景中试用，并助力新加坡企业开拓江苏及长三角其他地区市场。

在医疗领域，新成立的中新苏州医学中心将与新加坡医疗机构开展联合研究，并推动两地医护人员的双向培训与交流。

出席同场会议的我国​​内政部兼社会及家庭发展部高级政务部长、新苏合作理事会联合副主席吴培铭披露，中心已与新加坡医疗机构签署三项合作协议，合作对象包括新加坡国立大学医院和新加坡全国眼科中心。

此外，新中医疗人员也通过中心开展双向交流。新加坡医疗团队在苏州提供诊疗服务，已累计接诊超450人次；36名苏州医护人员也已在新加坡接受培训。