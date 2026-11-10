香港上市募资额升至六年来最高，新一波新股上市协助市场重新找回近几个月流失的部分动能。

彭博星期二（11月10日）汇编的数据显示，今年首次公开募股（IPO）已筹集519亿美元（662.6亿新元），超过了2020年的516亿美元。这意味着2026年将成为史上第二高的年份，距离2010年创下的578亿美元纪录也已不远。

今年募资活动的广度也相当突出，共有10宗交易募资额超过10亿美元，包括全球最大光模块供应商之一的中际旭创（Zhongji Innolight）7月规模为78亿美元的上市，以及中国电子制造商立讯精密（Luxshare）6月规模为32亿美元的上市。

相比之下，2010年仅有七宗交易达到这一规模。当年友邦保险的204亿美元上市案为香港历来最大，占全年募资额逾三分之一。

今年的交易潮主要由中国人工智能（AI）供应链企业主导，它们筹募资金以满足市场需求并与主要位于美国的对手竞争。在美国，多宗重量级公司上市也推动当地迎来历来表现最佳的IPO年份之一。

不过，随着投资人对AI交易变得更加谨慎，上市步伐已经放缓。2026年约每四宗上市案就有一宗未能完成，弃置上市计划的比例为全球金融危机以来最高。

量化投资机构锐联财智（Rayliant Global Advisors）投资组合管理主管伍尔（Phillip Wool）分析，这一波新股发行热潮集中在美国和中国很符合情理。这两个市场的投资人对AI相关股票胃纳极强，也有大量资金可以投入这个领域。

不过，对于一直以来为所有这些股权发行提供资金的AI投资者来说，伍尔认为，他们正处于一个抉择的关键时刻。