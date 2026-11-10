（北京／上海综合讯）中国太空算力领域重点项目“星云星座计划”正式对外发布，标志着中国“太空云”生态建设迈出关键一步，从技术验证走向产业化布局。

综合央视新闻与《上海证券报》报道，星期一（11月9日）在安徽省合肥市举行的2026太空云产业生态大会上，发布了“星云星座计划”等太空云产业化成果。

“星云星座计划”由中国科学院空天信息创新研究院联合中国国内企业打造，旨在将遥感、通信、算力等多类卫星整合为天基智能服务系统，让数据在轨处理降本提效，推动卫星应用从“功能单星”升级为“智能星云”。

中科院空天院学术院长吴一戎在会上指出，这套体系建成后，调度、规划、管理可在太空实现，将大幅降低行业使用卫星数据的门槛，提高专业服务水平。

注册资本15亿元人民币（2亿8700万新元）的中科星云太空智能科技（合肥）有限公司，作为“太空云”专项的重要产业化主体，星期一正式成立并投入运营。

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中科星云由六家产业企业，联合中科院、央企、省市区各级产业基金在内共16家主体共同发起设立，将布局太空算力晶片、太空计算机、星间高速互联、天地资源调度平台，着力突破适配太空复杂环境的低功耗、高算力、高可靠在轨计算方案。

这六家企业包括中科星图、中科曙光、海光信息、星图测控、曙光数创、中科卫星，它们分别提供卫星测运控能力、服务器整机与智算基础设施、国产高端算力晶片等，覆盖天基信息服务从晶片到应用的完整领域。

星云科研平台星期一正式启动，相关各方完成了“太空云”专项知识产权意向授权。合作机构也共同发起设立星云太空智能产业基金，服务于“太空云”计划实施、成果产业化与产业链创新企业的成长。

随着地面数据中心面对能耗和其他瓶颈，太空算力正成为全球算力竞争的新方向。中国目前正在加快发展太空算力产业，推动关键技术突破与场景落地。