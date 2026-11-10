英伟达首席执行官黄仁勋被曝与一名可能是中国间谍的女子有婚外情。这一消息在黄仁勋的出生地台湾引发震惊，一些认识黄仁勋的普通店家表示他们感到同情、难以置信。

路透社报道称，黄仁勋在台湾享有摇滚巨星般人气，他的每次到访都有热情的粉丝和兴奋的记者紧随，台湾媒体将这种现象称为“仁来疯”（Jensanity）。得知黄仁勋的婚外情风波后，一些黄仁勋在台北经常光顾的小商店和餐馆的店主们深感震惊。

报道引述在台北四平商圈经营蜜饯和果干店的萧桂玉（音译，Hsiao Kui-yu）称，“我当时觉得，这一定是谎言，或者是假新闻。” 这家店是黄仁勋每次到访时几乎必定光顾的商店之一。

68岁的萧桂玉说：“我们一直觉得他是个这么好的老板，对人这么照顾。怎么可能发生这种事？这有可能吗？我非常怀疑。”

黄仁勋的理发师王雷（音译，Ray Wang）则说，两人自黄仁勋2017年首次光顾他的理发店以来，便建立了交情。他经营的高档理发店，距离黄仁勋经常入住的豪华酒店仅有一个街角之遥。

57岁的王雷说：“我每天都为黄先生祈祷，希望他能渡过这个难关。”

他补充说：“我真的很想写一封信鼓励他，但我觉得现在不是时候，因为他非常忙。”

黄仁勋出生于台南，幼年时移居美国。他曾多次赞扬台湾科技企业，包括全球最大晶圆代工厂台积电（TSMC），肯定它们在人工智能革命中发挥的重要作用。

黄仁勋访问台湾期间，曾被拍到与涉嫌从事间谍活动的黄乐同框。

台湾外交部次长陈明祺（Chen Ming-chi）表示，他无法对黄仁勋或涉事女子发表评论。而关于黄乐是以何身份入台，陈明祺说，只要是符合规定、没有在台湾留下犯罪纪录，出入境不会有太多必要限制。