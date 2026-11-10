中国广西首府南宁市代市长钟得志履新两个月后转正，本周当选南宁市市长。

据中新社报道，广西南宁市人大会议星期一（11月9日）选举钟得志为南宁市市长。

公开资料显示，钟得志今年54岁，来自山东临清，博士研究生学历，拥有法学博士学位，毕业于中国政法大学诉讼法专业。

钟得志早年曾在中国最高检察院工作16年，从反贪污贿赂总局干部、科员级书记员做起，官至铁路运输检察厅办公室主任，2009年底曾到广西壮族自治区玉林市挂任副市长两年。

钟得志2011年11月首次调任地方，担任中共广西壮族自治区纪委派驻自治区外事办公室纪检组组长，后担任贺州市委副书记、广西纪委副书记、广西政府秘书长等职。

人称“壮王”的广西壮族自治区政府主席蓝天立去年5月16日被通报落马后，时任政府秘书长的钟得志等多名高层隔天（17日）纷纷在广西电视台出镜，公开表态拥护中央调查蓝天立的决定。

钟得志2026年9月履新南宁市副市长、代理市长，直至此次转正。他目前也兼任数职，包括广西南宁五象新区规划建设中共党工委书记、管理委员会主任，中国（广西）自由贸易试验区南宁片区管理委员会主任。