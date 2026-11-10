台湾总人口连续34个月负增长，截至今年10月底为2320.4万人。同期全台登记户数约993.9万户，创新高，平均每户人口为2.33人。

据中时新闻网、联合新闻网等报道，台湾内政部星期二（11月10日）公布最新户口统计，显示今年10月台湾出生登记人数为8035人，较去年同期下降15.05%，已是连续第四个月同比减少逾一成。该月台湾死亡登记人数则逾1.7万人。

截至今年10月底，台湾65岁以上人口约占总人口的20.79%，零至14岁人口约占11.18%，老年人口已达幼年人口的1.86倍。

台湾国发会指出，台湾20至49岁女性人口自2005年达到高峰后逐渐减少，同年龄层女性的有偶率也呈下降趋势，使整体生育人口基数持续缩小。风传媒分析，因处于主要生育年龄的人口已减少，即使未来生育率回升，出生人数也未必能立即恢复至过去水平。

台湾登记户数则持续增加，与人口规模持续萎缩形成对照。统计显示，截至今年10月底，台湾登记户数较去年同期增加约9.9万户。

据台湾官方此前统计，2009年台湾平均每户人数首度跌破三人，2015年跌破2.8人。至2025年底，台湾平均每户人数为2.37人。同时，户籍登记中的“一人户”数量约400万户，占全台总户数比例近41%。

《天下杂志》分析，除越来越多年长者不与子女同住外，晚婚、不婚与离婚也累积出更多单人生活者。

台湾东吴大学副教授刘维公认为，科技因素是形成“独居社会”的重要推手之一。如今只要有网络就能社交、工作、娱乐，独自生活的门槛比以前更低。