美国科技媒体报道，一名被美国怀疑为中国从事间谍活动的女商人，据称利用与英伟达（Nvidia）首席执行官黄仁勋的密切关系，促成至少75亿美元（约96亿新元）的英伟达晶片输往中国。

路透社报道，美国科技媒体《The Information》星期二（11月10日）引述两名认识中国女商人黄乐（Alice Huang）的人士称，黄乐利用与黄仁勋的密切关系，协助旗下关联企业取得英伟达晶片，并向中国企业供货。

报道称，黄乐与丈夫及姐妹通过设在中国和新加坡的多家公司采购英伟达晶片。其中，2023年6月成立的上海世纪利通数据服务有限公司，同年10月成为英伟达优选云服务合作伙伴，获得优先采购晶片的资格。

据报，当部分受美国出口限制的晶片订单受阻时，黄乐利用与英伟达及其经销商的关系取得供货，协助约24万枚H100、H200及部分A100晶片进入中国。

黄乐曾担任新加坡注册云计算公司超速国际（Megaspeed）的高管。该公司此前因涉嫌协助中国企业获取受美国出口管制的先进晶片，受到美国当局调查。

《纽约时报》此前报道，美国情报机构认为黄乐为中国收集情报，并试图影响黄仁勋对晶片出口中国的立场。中国外交部对此否认有关间谍指控，斥之为捕风捉影、污蔑抹黑。

黄仁勋上星期天（11月8日）承认曾对妻子不忠，但未透露婚外情对象身份。英伟达董事会随后宣布展开独立调查，以确定黄仁勋是否成为外国情报行动的目标，但强调目前没有理由相信美国国家安全或公司商业机密受到损害。

美国总统特朗普星期一（11月9日）也证实，联邦调查局正调查相关事件。

英伟达尚未就最新报道回应路透社置评请求。路透社也强调，无法独立核实上述指控。