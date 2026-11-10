中国官方近日出版发行中共总书记习近平的专题文集《论减贫脱贫》，当中收录横跨14年关于减贫脱贫的多篇文稿。官媒评价习近平围绕减贫脱贫发表的一系列重要论述，是中国脱贫攻坚的理论结晶，对于巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴，具有十分重要的指导意义。

据新华社星期二（11月10日）报道，中共中央党史和文献研究院编辑的习近平《论减贫脱贫》，近日由中央文献出版社出版，在全中国发行。

这部专题文集，收入习近平2012年11月至2026年7月期间、55篇关于减贫脱贫的文稿，其中部分文稿是首次公开发表。

新华社指出，2012年中共十八大以来，以习近平为核心的党中央把脱贫攻坚摆在治国理政的突出位置，作为全面建成小康社会的底线任务，“组织开展声势浩大的脱贫攻坚战并取得全面胜利，完成消除绝对贫困的艰巨任务，创造了人类减贫史上的奇迹，走出了一条中国特色减贫道路，形成了中国特色反贫困理论”。

新华社评价，习近平围绕减贫脱贫发表的一系列重要论述，立足中国国情，把握减贫规律，是中国脱贫攻坚的理论结晶，是马克思主义反贫困理论中国化最新成果。这对巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴，推动实现全体人民共同富裕的现代化，具有十分重要的指导意义。

55篇文稿中，最近的文稿之一是《全体人民共同富裕迈出坚实步伐是指导“十五五”时期经济社会发展的一个总体性要求》。

报道介绍，上述文稿是习近平2025年10月20日在中共二十届四中全会上所作的《关于〈中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议〉的说明》的一部分。

文稿指出，中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化。中共十八大以来推动区域协调发展，采取有力措施保障和改善民生，打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会，为促进共同富裕创造了良好条件。

《建议》稿在指导思想中突出强调全体人民共同富裕迈出坚实步伐，这是指导“十五五”（2026年至2030年）时期经济社会发展的一个总体性要求。