中国科技企业在葡萄牙举行的全球网络峰会（Web Summit）上大举展示人工智能（AI）及机器人技术，从能跳舞、打太极的人形机器人，到低成本AI模型，凸显中国在全球科技领域日益增强的影响力。

综合法新社和新浪科技报道，峰会星期一（11月9日）在里斯本开幕，将持续至星期四（12日），预计吸引来自164个国家的至少7万名与会者，包括初创企业及投资者。

峰会创办人科斯格雷夫（Paddy Cosgrave）在开幕式上说：“未来的科技明星越来越多不再来自加利福尼亚，而是来自中国。”

他指出，今年有超过50名来自中国领先AI实验室、机器人初创企业、汽车制造商，以及量子计算和能源领域的代表受邀演讲。

中国机器人企业成为峰会焦点之一。智元机器人的人形机器人星期一登台表演舞蹈和太极，银河通用及优必选也将展示各自的人形机器人。

出席峰会的中国科技企业高管包括宇树科技联合创始人陈立、智元机器人欧洲区总裁William Shi，以及AI企业Manus联合创始人张涛。

张涛在开幕式上展示Manus 2.0，现场演示利用AI自主搜集资料并生成视频

智能出行方面，自动驾驶企业小马智行联合创始人也将出席峰会。该公司已在中国及欧洲开展无人驾驶出租车业务。

小鹏汇天创始人赵德力则介绍公司的飞行汽车发展计划，并在星期一的开幕活动上展示一款原型机。

在国内需求疲弱、美国以国家安全为由限制中国部分科技产品进入市场的背景下，中国科技企业正积极拓展海外业务。

与此同时，中国开发的开放权重AI模型，因可免费下载并进行一定程度的修改，吸引欧洲企业关注，包括电信运营商Orange、汽车制造商雷诺、金融科技公司Revolut及德国工业集团西门子。