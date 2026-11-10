亚太经合组织（APEC）第33次领导人非正式会议将于11月18日至19日在中国深圳举行。随着峰会进入倒数阶段，与深圳邻近的香港与澳门近日先后加强保安措施。

其中，澳门政府星期二（11月10日）宣布加强海空交通管制，由星期三（11月11日）起禁止澳门特区范围上空所有飞行活动，但公共商业航空运输、紧急救援及执行警务行动的警务单位无人机除外，为期12天。

海路方面，为了配合深圳水上交通管控措施，深圳福永往返澳门的客船航班将于11月16日至21日暂停。澳门海事及水务局提醒旅客，应提前向船务公司查询航班及票务安排，以免行程受到影响。

香港海关星期一（11月9日）则披露，为了保障APEC峰会期间相关口岸安全平稳、有序运作，香港海关副关长（管制及执法）胡伟军曾于11月5日率领人员与深圳海关领导层就落实双方点对点联络机制安排、通关协调工作及各项安保事宜展开深入交流。香港海关将于峰会期间灵活调配口岸人手，作出针对性执法部署，加强查验，打击各类非法跨境活动并防范其他安全隐患流入深圳。

香港海关为了应对会议带来的人流及货流挑战，也会密切监察各口岸情况，适时应对，全力确保通关运作顺畅，与深圳有关部门携手维护口岸秩序。

早在港澳分别加强保安措施之前，广东省公安厅11月1日已召开安保动员会，宣布全面进入峰会安保决战阶段。当局要求各级公安机关启动高等级勤务，加大警力投入，确保主要领导及相关警种负责人全程在岗，并从全省抽调警力支援深圳。

会议强调，公安机关须加强街面巡逻、重点场所防护，以及物流寄递和危险物品管控，提高街头警力的可见度。同时，深圳周边及广东省内相关地区将加强分层查控，防止安全隐患流入深圳。此外，当局也会加强无人机管制，严厉打击违规飞行及非法改装无人机等行为，确保峰会期间低空安全。

在物流方面，广东省及深圳当局已实施临时安全管理措施，直至11月22日。所有寄往深圳的快递包裹均须接受安检或其他必要查验，不符合安全规定的包裹可能被限制投送。

香港中文大学通识学部讲师蔡思行接受《联合早报》访问时指出，港澳两地除了邻近深圳，国际交通网络也非常发达。特别是香港，是全球有名的航空中心，“由于深圳机场的长途直飞航班相对有限，部分远道而来的APEC成员经济体政要、先遣工作人员及国际媒体，会选择乘搭国际航班降落香港机场，再跨境前往深圳，所以香港政府十分重视这次峰会的安保安排，既要保护各地政要的安全，也要防止别有用心者通过香港进入深圳”。

蔡思行认为，《香港国安法》2020年实施以来，香港已逐步恢复社会秩序。外界普遍预期中俄美元首这次将齐集深圳并举行会晤，对此后几年世界格局产生深远的影响，全球媒体的目光近期高度聚焦深圳，港府也希望做好安保工作，为日后举办和协办国际政商会议铺路。