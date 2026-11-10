中国外交部长王毅星期二（11月10日）应约同法国外长巴罗通电话，呼吁法国作为欧盟核心大国，在推动中欧经贸合作方面发挥建设性作用，并强调中欧应共同建立稳定、平衡的经贸伙伴关系。

据新华社报道，王毅在通话中说，中法都是联合国创始会员国和安理会常任理事国，双方就国际形势发展变化保持沟通、加强协调，对于维护以联合国为核心的国际体系十分重要。

王毅表示，中国愿同法国一道履行好安理会常任理事国特殊责任，维护国际社会共同利益。

王毅还说，保持中法关系健康稳定发展符合两国和国际社会利益。双方应落实两国元首共识，加强对话合作，夯实政治互信，共同应对各类风险挑战。

他说，希望法国以实际行动恪守一个中国原则，维护好中法关系政治基础。

谈及中欧经贸关系，王毅指出，中欧“合则两利、斗则俱伤”，期待欧洲同中国相向而行，共同打造稳定、平衡的关键贸易伙伴关系。“相信法国作为欧盟核心大国，将为此发挥建设性作用。”

据新华社报道，巴罗在通话中说，法国始终高度重视中国大国地位，恪守一个中国政策，希望同中国保持高层互动，深化战略互信，就联合国事务、人工智能等重大问题加强沟通协调，携手捍卫多边主义、维护全球安全稳定、促进共同发展繁荣。法方愿为推动欧中对话合作发挥积极作用。

这是王毅与巴罗近两个月来再次通话。今年9月14日，王毅曾敦促欧盟通过建设性对话解决对华经贸摩擦，避免升级对抗，并强调“保护主义提升不了欧洲竞争力，反而会让消费者失去质优价美商品”。

中欧近来围绕贸易失衡及中国商品出口问题持续磋商。双方上个月就混合动力汽车贸易达成谅解，但对具体限制措施仍有不同表述。

双方此次通话还就联合国秘书长选举等共同关心的问题交换意见。