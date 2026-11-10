台湾陆委会副主委沈有忠透露，随着跨境镇压案件增加，台湾政府可能对两类港人采取更严格的入境审查，包括具有黑帮背景或刑事纪录者，以及在中国大陆出生、后来取得香港身份的人士，但强调不会一刀切。

综合台湾《联合报》和镜新闻报道，沈有忠星期二（11月10日）在政治大学一场讲座上说，近期部分跨境镇压案件涉及持香港身份赴台的人士，使台湾现有入境管理制度面临挑战。

他指出，香港1997年回归中国后，越来越多大陆出生人士取得香港身份。如果有人带着特定政治目的，取得香港身份后前往其他民主国家执行任务，“确实就会比较容易出现漏洞，管理上会难上加难”。

沈有忠说，台湾政府正考虑对两类港人加强审查。第一类是土生土长的香港人，但曾加入黑帮、具有黑帮背景或刑事纪录的香港居民；第二类是在大陆出生、后来移居香港并取得香港身份的人士。

不过，他强调，台湾不会因此把香港完全等同于中国大陆管理，更不会对所有港人采取一刀切措施，因为这对700万香港居民并不公平。

沈有忠说，台湾与香港过去在经贸、观光等领域保持良好交流，希望延续双方关系，但也必须因应跨境镇压风险，逐步调整现有制度。

台湾近期发生涉及香港帮派成员的施暴案件。今年7月，旅台日本媒体人矢板明夫在台中遭人殴打，检方认定事件涉及跨境镇压，并于上月起诉一名香港帮派成员。涉案男子星期二首次出庭时认罪，案件定于12月3日宣判。

对于防范跨境镇压，沈有忠说，政府将加强揭露相关案件，检讨现有法令，并与外国及安全单位合作，掌握可能入境从事破坏活动的高风险人士。

他坦言，要完全预防跨境镇压“是不太可能的事情”，但政府将通过揭露、修法，以及加强高风险人士入境管理等方式，尽可能降低跨境镇压对台湾造成的伤害。