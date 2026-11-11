中国工信部星期二（11月10日）公布，批复同意10家企业开展号码保护服务业务试点，并为相关企业核配700专用码号资源。

据中新社报道，为防范治理电信网络诈骗和非应邀商业电子信息，工信部前期印发《关于开展号码保护服务业务试点的通知》，明确号码保护服务业务参与主体、业务规则与监管要求，并规划15位700号段作为号码保护服务业务专用码号资源。

按照相关部署，经过企业申报、实地勘验、评估审查、系统建设等准备工作，目前10家企业已具备使用700号码开展号码保护服务业务的技术能力与资质条件。试点企业将通过与基础电信企业、互联网平台开展合作，优先在外卖、网约车等高频场景开展探索。

在上述接入场景中，用户可自主选择启用号码保护服务。试点企业的业务开通后，骑手、司机等可通过700开头的中间号与用户进行双向通话，通话过程中相互隐藏真实号码。同时，依托来电显示、接通前语音播报等方式，用户可进一步获悉来电的使用场景、平台主体等信息，实现“放心接、明白接”。

据悉，10家试点企业包括中电信数智科技有限公司等。