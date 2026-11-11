中国解放军网络安全专家郭世泽的名字近日从中国科学院官网院士名单中消失，疑似被撤销院士资格。这也是中国持续整顿科研及军工系统之际，又一名传出被除名的军方背景院士。

微信公众号“知社学术圈”等中国学术自媒体近日发现，自11月5日起，中科院官网的全体院士名单已无法检索到郭世泽的名字，他的个人信息疑似已被撤下。

截至11月9日，中科院英文网站仍保留郭世泽的个人简介，但星期三（11月11日）上午再度查询时，相关简介已无法找到。

中科院和中国国防部目前均未对此作出解释，郭世泽是否已被正式撤销院士资格，以及原因为何，尚不清楚。

公开资料显示，现年57岁的郭世泽出生于山东淄博，是网络空间安全专家，曾任解放军总参谋部某研究所九室主任、战略支援部队某部主任等职。

郭世泽1988年和1991年先后取得解放军军械工程学院学士和硕士学位，1994年获哈尔滨工业大学博士学位。他长期从事网络与系统安全研究，曾获国家科学技术进步奖一等奖一项、二等奖三项。

2023年，郭世泽当选中科院信息技术科学部院士，当时担任解放军信息技术安全研究中心研究员。

郭世泽今年9月曾出席在安徽合肥举行的中国网络空间安全大会，强调一流网安学院建设要落到国家安全能力提升上，既要有破解重大难题的原创成果，也要培育关键时刻堪当重任的优秀人才。

近年来，中国持续整顿科研及军工系统，多名具有军工背景的中国科学院和中国工程院院士，先后从官方网站名单中消失。

香港《明报》指出，过去一年已有至少11名两院院士的名字从官网名单中消失，包括曾任中央军委科技委主任的刘国治、歼-20战机总设计师杨伟、中国电子科技集团原总经理吴曼青，以及中国工程院原副院长赵宪庚等人。

其中，中南大学原校长张尧学因严重违纪违法被开除中共党籍和公职后，今年5月被中国工程院正式撤销院士称号。

中国科学院和中国工程院现行院士增选规定明确，党政机关处级以上领导干部及企业负责人，在任职期间原则上不作为院士候选人，同时加强对候选人科研诚信及党风廉政情况的审查。