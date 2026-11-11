荷兰晶片制造商安世半导体（Nexperia）临时首席执行官蒂尔格星期二（11月10日）向路透社称，尽管公司一年多前因地缘政治紧张局势与中国业务分离，双方如今已各自独立运营，但未来仍有重新整合的可能。

蒂尔格在德国慕尼黑举行的2026年国际电子元器件博览会期间接受采访时说，如果双方最终永久分离，安世半导体的中国母公司闻泰科技就应获得补偿。

蒂尔格说：“他们是公司股份的实际权益持有人，目前却无法行使控制权。但如果未来启动出售程序，他们理应获得公平补偿。”

蒂尔格也表示，他相信，只要不会对欧洲经济和产业构成风险，荷兰及欧洲当局就会接受安世半导体与中国子公司重新整合。

他说：“我认为，同时持有中国业务的股权也没有什么不妥。”

安世半导体生产广泛应用于汽车和消费电子产品的基础晶片。荷兰政府去年出手干预，试图阻止公司将业务转移至中国，进而导致安世半导体与中国业务分离。

荷兰一家法院随后以涉嫌管理不善为由，暂停时任首席执行官张学政的职务，并剥夺闻泰科技对安世半导体的控制权。

荷兰与中国随后因安世半导体问题陷入对峙，险些引发全球汽车制造业的供应危机，不仅威胁汽车生产，也暴露出汽车行业供应链的脆弱性。

荷兰政府后来暂停干预措施，但安世半导体的荷兰与中国业务已分离，闻泰科技与安世半导体之间的诉讼纠纷仍未解决。

另据彭博社上周报道，安世半导体向闻泰科技提起诉讼，寻求超过20亿美元（约25.6亿新元）的赔偿。闻泰科技称，安世半导体向荷兰阿姆斯特丹地方法院对公司、公司实际控制人张学政以及安世中国和安世上海提起诉讼。

闻泰科技在上交所的公告中称，安世半导体以违反内部协议、建立独立供应链以及形成直接竞争为由提出赔偿要求。闻泰科技和张学政11月3日否认相关指控。