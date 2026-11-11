加拿大总理卡尼星期二（11月10日）称，他将在本月晚些时候与中国国家主席习近平会晤时，强调中国不干涉加拿大内政的重要性。

据法新社报道，加拿大去年针对干预选举指控展开的一项公开调查指出，中国是“对加拿大民主机构实施外国干预最活跃的国家”。

卡尼证实，他将在11月18日至19日举行的亚太经合组织（APEC）领导人会议期间与习近平会晤，双方将讨论多项议题，包括扩大双边贸易的努力。

卡尼说：“这类会晤的好处是，可以直接、坦诚地提出问题。我也会强调，加拿大高度重视中国及其他国家不干涉加方事务。”

中国一贯否认有关其干涉他国内政的指控。

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不过，加拿大外国干预问题公开调查的最终报告认定，中国“将加拿大视为重点目标”，并曾干预加拿大2019年和2021年的联邦选举。

加拿大联邦警方也曾调查有关中国在加拿大境内运营非法警察站的报道。这些警察站被指负责骚扰或恐吓旅居加拿大的中国人。

卡尼今年1月访问中国，借此推动修复在前总理特鲁多执政期间恶化的加中关系。

卡尼此前表示，加拿大亟须推动对外贸易多元化，以减少对美国的依赖，并将中国和印度列为重点拓展的市场。

另据中国商务部官网消息，中国商务部部长王文涛与加拿大国际贸易部长西杜上星期二（11月3日）在北京共同主持召开第29届中加经贸联委会，就中加经贸关系、传统和新兴领域合作以及彼此经贸关切等进行“坦诚、深入交流”。这是中加经贸联委会首次部长级会议。

加拿大政府上星期三（4日）在会后发布的新闻稿中宣布，中加同意延长相互豁免关税措施至2028年底。