日本首相高市早苗下周将赴中国深圳出席亚太经合组织（APEC）峰会，但日本媒体称日中双方就高市与中国国家主席习近平举行正式会谈的协调进展不顺。

日本共同社星期二（11月10日）引述多名日中关系消息人士报道，中国政府仍对高市去年11月在国会发表的涉台言论持强硬立场，拒绝与她举行正式会谈，使双方难以就首脑会谈达成共识。

一名中方消息人士指出，日本可能成为此次APEC峰会主要与会国中，唯一没有与习近平举行双边会谈的国家。

日本政府仍计划争取在最后一刻促成高市与习近平会谈，但共同社分析，两人在峰会期间握手或短暂交流，可能是更现实的选项。

彭博社星期一（9日）也引述知情人士报道，日本官员已向中国寻求保证，希望习近平在峰会期间给予高市与其他国家领导人同等的礼遇，至少按惯例与她握手。如果中国作出有别于惯例的接待安排，日本将提出抗议。

报道称，两人可能仅在领导人晚宴等正式活动中短暂接触。政治风险咨询公司欧亚集团高级分析师陈杰瑞（Jeremy Chan，音译）指出，北京过去一年针对高市的批评日趋个人化，增加了中方在峰会期间通过降低接待规格或公开批评日本，让高市难堪的可能性。

中国上一次于2014年主办APEC峰会时，日中关系同样紧张，但习近平仍与时任日本首相安倍晋三握手并举行会谈。当时，双方已提前数月为缓和关系铺路，并在峰会前就改善双边关系达成四点原则共识，同意通过对话管控钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）等东海海域的紧张局势。相比之下，两国如今尚未展开类似的外交协调。

APEC峰会定于11月18日至19日在深圳举行。习近平预计将与美国总统特朗普举行今年第三次中美首脑会谈，并分别会见其他国家领导人。

高市去年11月7日在国会答辩时说，台湾若发生涉及武力行使的紧急事态，可能构成允许日本行使集体自卫权的“存亡危机事态”。这番言论引发北京强烈抗议，要求高市撤回发言，日中关系随之陷入僵局。

不过，面对中国多次要求撤回涉台言论，高市至今仍未让步。

在涉台言论发表满一周年之际，高市上星期五（11月6日）说，中国是日本的重要邻国，日本将继续通过对话维护国家利益，致力构建建设性且稳定的日中关系。

中国外交部发言人郭嘉昆同日强调，当前中日关系面临严重困难，责任完全在日方。他要求日本在台湾问题上“尽快纠正错误言行”，并在历史问题上采取正确态度。

日本政府也计划在年底修订三份国家安全保障相关文件。中国此前批评高市政府强化防卫力量是“新型军国主义”，双方在安全政策上的分歧，可能进一步阻碍日中关系改善。