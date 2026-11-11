台湾媒体报道，台湾科技公司宏碁（Acer）创办人施振荣将代表总统赖清德，出席下周在中国大陆深圳举行的亚太经济合作组织（APEC）峰会。这将是施振荣继2007年后，第二次担任台湾APEC领袖代表。

据台湾《自由时报》星期三（11月11日）报道，台湾总统府已锁定由施振荣出任今年APEC领袖代表，预计当天正式对外公布。

《联合报》同日报道，施振荣是目前呼声最高的人选，总统府预计本周举行记者会，说明相关安排。

现年81岁的施振荣是台湾科技业代表人物，曾于2007年陈水扁执政期间，代表台湾出席在澳大利亚悉尼举行的APEC峰会。由于熟悉国际多边峰会运作，台湾政府认为他有能力应对复杂的外交协调。

今年APEC峰会定于11月18日至19日在深圳举行，是中国大陆继2001年上海、2014年北京后，第三次主办APEC峰会。

《自由时报》引述涉外人士指出，中国大陆在争取今年APEC主办权时，曾向包括台湾在内的各成员作出保证，“各会员权益不受影响、确保会议品质”。

台湾行政院长卓荣泰星期二（10日）受访时说，政府将争取维护台湾权益及有意义的参与机会，至于领袖代表人选、出席时程及相关安排，将由总统府适时对外说明。

台湾外交部政务次长陈明祺同日也称，有关APEC领袖代表人选，按照惯例都是由总统府公布，邀请形式基于默契，双边都不会对外公开。他还说，台湾是APEC正式成员，参与各项活动的权利必须受到尊重。

台湾陆委会主委邱垂正也说，台湾不会因为大陆的阻挠或差别待遇而放弃参与峰会。

另据中天新闻网报道，此前，连续两年代表赖清德出席APEC峰会的总统府资政林信义，已婉拒再次担任领袖代表。除了施振荣，台积电董事长魏哲家、东洋药品董事长林全等人也曾被点名为可能人选。