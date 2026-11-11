香港《南华早报》星期三（11月11日）引述消息人士报道，中国、美国和俄罗斯之间的会谈，可能促使三方承诺管控人工智能（AI）在核武器领域的应用。

据报道，中俄美三国过去数周持续磋商，争取敲定下周在深圳举行的亚太经合组织（APEC）领导人会议期间，三国领导人会谈的议程及礼宾安排。

消息人士向《南华早报》透露，俄乌战争和朝鲜半岛无核化等议题已基本不在考虑之列，各方转而聚焦可能达成共识的领域，尤其是AI在核武器指挥与控制体系中的作用。

消息人士也称，三国工作层级团队已讨论AI在关键武器系统中的应用，以及可能发表一份反对未来发生任何核战争的联合声明。

美国总统特朗普星期天（11月8日）从佛罗里达州飞往华盛顿之前，对媒体谈及近期行程时说：“我即将到中国去。我想，其中一场将是与普京总统和习近平主席会面，这应该会很有意思。我们会讨论许多议题，包括去核化，总之会谈到很多方面，我们也在设法结束在伊朗的战争”。

APEC会议定于11月18日至19日举行。特朗普上月曾表示，他对于与中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京举行三方军控谈判持开放态度，还称去核化会是谈判重点。

《华尔街日报》过后也报道，普京希望利用这次三方会晤的机会，讨论结束俄乌战争的问题，促成对莫斯科有利的和平协议。克里姆林宫随后也透露，这场史无前例的中美俄三方会晤正在筹备中。