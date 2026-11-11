美国科技巨头微软据报联合其他企业及行业组织，游说特朗普政府放弃禁止进口中国光模块的计划，警告此举可能拖慢美国人工智能（AI）数据中心建设，削弱美国在与中国的AI竞争中的领先优势。

路透社星期二（11月10日）引述三名知情人士报道，特朗普政府正考虑禁止进口新型号的中国光收发模块（optical transceivers，简称光模块）。这类设备通过光纤在数据中心内部高速传输数据，部分数据中心需要数百万个光模块，用于连接服务器、路由器和交换机。

美方担忧，中国可能利用这些设备窃取数据、植入恶意软件，或干扰美国数据中心的运作。美国联邦通信委员会（FCC）目前正研究相关禁令。

但知情人士指出，微软及其他企业认为，禁令可能进一步拖慢美国数据中心建设，对美国在AI竞赛中相对于中国的领先优势造成“难以挽回的损害”。

路透社今年8月首次披露上述禁令计划。报道指出，微软与其他数家企业今年9月曾会见白宫科技政策办公室及国家安全委员会官员，表达对禁令可能扰乱供应链的担忧。

美国信息技术产业委员会（ITI）政策执行副总裁兼总法律顾问米勒（John Miller）警告，禁令甚至可能导致数据中心建设陷入停顿。他指出，许多云服务企业已采购所需的AI晶片，但如果缺乏光模块，这些晶片将无法连接起来投入使用，只能闲置。

市场研究机构Counterpoint Research的数据显示，中国企业占全球光模块市场约三分之二的份额，其中新易盛和中际旭创等企业占据主导地位。中际旭创此前已被美国国防部列入涉嫌与中国军方有关联的企业名单。

美国企业Coherent和Lumentum虽然也生产同类产品，但据美国创新基金会的报告，两家公司的生产规模仍不足以取代中国供应商。

市场情报公司Cleanview的数据显示，微软目前在美国有35座数据中心正在建设，另有134座处于规划阶段。

摩根士丹利10月发布的报告指出，特朗普政府正考虑将禁令限制在传输速率达到每秒3.2太比特（Tbps）的中国光模块。这类产品预计要到2028年才开始扩大产量，并于2029年大规模部署。

报道指出，以这一技术规格作为禁令门槛，既可避免立即冲击美国企业及中美关系，也能为美国光模块制造商争取时间扩大产能。两名知情人士透露，FCC正在考虑这一方案，但尚未公开相关安排。

不过，美国国会议员可能不愿等待。来自民主、共和两党的多名议员已在今年9月提出法案，拟禁止联邦政府在敏感政府系统中使用中国制造的光模块。

中国驻美国大使馆则回应称，中方坚决反对美国泛化国家安全概念，滥用国家权力无理打压中国企业，并将继续坚定维护中国企业的合法权益。