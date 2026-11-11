中国电动车制造商比亚迪旗下大唐EV车型被曝部分车辆前后轮辋错装后，比亚迪发表声明致歉，确认问题源于供应商编码录入失误，已展开排查及修正，并强调涉事车辆不存在行驶安全风险。

综合澎湃新闻和《正在新闻》报道，多名比亚迪大唐EV车主在社交媒体反映，购买的车辆存在前后轮辋错装的问题，但未收到厂商通知，直到前往4S店检查才发现异常。

涉事车辆主要为2026款大唐EV纯电950公里后驱版。根据原厂设计，车辆前轮应使用8J轮辋，搭配255毫米宽的轮胎；后轮则使用9J轮辋，搭配275毫米宽的轮胎。

不过，部分车主发现，车辆前后轮辋被装反，导致较宽的后轮轮胎被安装在较窄的轮辋上。由于两种轮辋外观相近，车主难以仅凭肉眼辨别。

对此，比亚迪汽车星期三（11月11日）发表声明称，问题源于轮辋分装供应商湖北铂遇实业有限公司编码录入失误，造成部分车辆错装。

比亚迪称，公司已第一时间开展排查和编码修正，确保后续批次不再出现同类问题。涉事供应商也增设产线视觉防错等机制，以防止类似错误再次发生。

针对外界关注的安全问题，比亚迪强调，经专项检测，涉事车辆不影响操控，行驶没有安全风险。公司将邀请受影响车主前往当地服务门店，免费检测车辆并专业调换轮辋，同时提供代步车或交通费用补偿。对于错装车辆，整车质保期也将从星期三起重新计算。

比亚迪就事件给车主带来的困扰致歉，承诺全面复盘，并与供应商持续整改。不过，声明未公布受影响车辆的具体数量及批次。