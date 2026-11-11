运动品牌昂跑（On）的足球市场代言人、皇家马德里球星姆巴佩，因发表涉及已故中共开国领袖毛泽东的言论，在中国引发反弹。昂跑联席首席执行官科佩蒂（Caspar Coppetti）星期二（11月10日）说，公司正与中国团队及姆巴佩本人保持密切沟通。

科佩蒂接受路透社采访时说：“我们正与政府、业主沟通，当然也在与姆巴佩及其团队沟通，但最重要的是，我们正在倾听消费者的声音。”

当被问及这家瑞士公司如何调整在中国市场的营销策略时，科佩蒂没有透露详情，但称公司计划于2027年推出首批足球产品。昂跑今年9月签下姆巴佩担任全球代言人，借此进军全球最受欢迎的体育运动——足球领域，并提升了这个跑鞋品牌的知名度。

科佩蒂说：“我们正处于倾听和学习的阶段。”

成立于2010年的昂跑，通过与知名运动员合作建立品牌形象，其中最具代表性的是瑞士网球传奇名将费德勒（Roger Federer）。费德勒2019年入股昂跑，并成为品牌的主要代言人，还参与设计旗下网球鞋。

姆巴佩一段4月做的访谈视频早前被网民翻出，他在受访时说，将他的面孔合成在“中国独裁者”脸上的表情包最搞笑，视频同时展示了将姆巴佩头像合成到毛泽东脸上的表情包。这在中国网络引发强烈反弹，多家中国合作品牌先后宣布终止与姆巴佩的代言合约。

皇马、姆巴佩和西甲联盟先后就相关言论致歉。西甲主席特巴斯成立了危机应对小组，并会见了中国驻西班牙大使姚敬，力图控制事态扩大。