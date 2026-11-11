中国江西省原省长叶建春今年8月任上落马后，江西省委副书记陈永奇星期三（11月11日）获任命为江西省代理省长。

据“江西人大”微信公众号消息，江西省第十四届人大常委会第二十六次会议星期三决定，任命陈永奇为江西省副省长、代理省长。

陈永奇此前已于10月24日出任江西省政府中共党组书记。

他的前任叶建春今年8月27日因涉嫌严重违纪违法，接受中共中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。江西省人大常委会随后于9月23日接受叶建春辞去省长职务的请求。

公开资料显示，陈永奇1967年11月出生于山西怀仁，拥有哲学博士学位，是中共第二十届中央候补委员。

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陈永奇长期在山西工作，曾任山西省政府秘书长、阳泉市市长、阳泉市委书记等职，2018年1月升任山西省副省长。

2019年1月，陈永奇跨省调任西藏自治区党委常委、组织部部长，随后升任自治区党委副书记，并兼任自治区常务副主席。

2024年12月，陈永奇调任江西省委副书记，2025年8月兼任省委政法委书记。今年10月出任江西省政府党组书记后，省委政法委书记职务由庄兆林接任。